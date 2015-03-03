Мінфін РФ пропонує витратити за рік 3 трлн рублів із резервного фонду
Російський уряд готує поправки до закону про бюджет.
Міністерство фінансів РФ планує видатки резервного фонду в 2015 році на рівні 3 трлн рублів.
Про це сказав голова міністерства Антон Сілуанов.
"В уряді готуються поправки в закон про бюджет. Поправки пов'язані зі зміною і макропрогнозу, і з оцінками надходжень до бюджету. У цьому зв'язку ми будемо звертатися в Думу до депутатів із проханням збільшити ліміт (витрат), оскільки ми говорили, що доходи цього року скоротяться, за нашими оцінками, на рівні 2,7 трлн рублів", - зазначив він.
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"Тому ми бачимо можливості використання коштів Резервного фонду на близько 3 трлн рублів поточного року. З такою пропозицією ми будемо виходити в парламент", - додав міністр.