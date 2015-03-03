Нацбанк хоче продовжити для експортерів обов'язковий продаж 75% валютної виручки - джерело

Національний банк України має намір продовжити термін дії норми з обов'язкового продажу валютної виручки експортерами, яка на сьогодні діє на рівні 75% до 3 березня включно, повідомили УНІАН джерела на фінансовому ринку.

За інформацією топ-менеджера одного з найбільших банків, норма з обов'язкового продажу валютної виручки експортерами буде продовжена обов'язково, оскільки у регулятора немає передумов для її скасування, враховуючи нестачу валюти на ринку. «Продовжать обов'язково. Підстав для скасування поки немає, пропозиція валюти недостатня. Можливо, вже продовжили, просто поки не оприлюднили рішення», - сказав співбесідник агентства.

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Представник іншого великого банку також вважає, що норму з обов'язкового продажу залишать. «Сьогодні на 10:00 призначена нарада, де і ухвалюватиметься рішення. Норму продовжать, інформації про зміну частки продажу виручки поки немає. Є також відомості, що цю норму хочуть «зацементувати», закріпивши законом, щоб вона працювала на постійній основі, а не як тимчасовий захід НБУ», - повідомив інший співбесідник.

У Національному банку інформацію про продовження заходу з обов'язкового продажу валютної виручки експортерами поки не підтвердили, але і не спростували. «Відповідна постанова поки в роботі. Як тільки буде підписано – оприлюднимо», - сказали в прес-службі регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк своєю постановою №591 від 22 вересня 2014 року встановив вимогу з обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті по зовнішньоекономічній діяльності на рівні 75% і обмежив терміни розрахунків по зовнішньоекономічних контрактах до 90 днів. Згодом регулятор продовжив термін дії цих норм на 3 місяці, до 2 березня.

Крім вказаних норм, антикризова постанова НБУ передбачає обмеження максимальної суми зняття готівки з рахунку клієнта 150 тис. грн на день, продаж готівкової валюти в одні руки - еквівалентом 3 тис. грн на день, зняття валютних коштів з рахунків через каси і банкомати, а також валютні перекази без підтверджуючих документів, - еквівалентом 15 тис. грн на день.

З 24 лютого цього року регулятор ввів низку додаткових обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Введені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 2 березня, на 3 грн вище мінімального - на рівні 26,8581 грн/дол.