Експерт: зараз ніхто не знає, про що домовився Кабмін із МВФ
Економічний експерт Борис Кушнірук наголосив, що важко коментувати те, чого не знаєш детально.
На сьогоднішній момент ніхто не знає, що саме входить в пакет домовленостей уряду України і МВФ, наголошує економічний експерт Борис Кушнірук.
Про це він заявив в ефірі «5 каналу».
«На сьогоднішній момент ніхто не знає, що входить в пакет домовленостей МВФ і що можна обговорювати на експертному рівні. В зв’язку з тим, що ми цього робити не можемо мені важко коментувати цю ситуацію, хоча вона відображає саму проблему – так, Уряд працює в дуже важких умовах, але ж ми готові на експертному рівні працювати разом з ними, якщо це потрібно. Але це якщо вони нас залучають до цієї роботи, але якщо дізнаємось лише по факту у залі Верховної Ради, то дуже важко коментувати події», – заявив Кушнірук.
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