Експерт: зараз ніхто не знає, про що домовився Кабмін із МВФ

На сьогоднішній момент ніхто не знає, що саме входить в пакет домовленостей уряду України і МВФ, наголошує економічний експерт Борис Кушнірук.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«На сьогоднішній момент ніхто не знає, що входить в пакет домовленостей МВФ і що можна обговорювати на експертному рівні. В зв’язку з тим, що ми цього робити не можемо мені важко коментувати цю ситуацію, хоча вона відображає саму проблему – так, Уряд працює в дуже важких умовах, але ж ми готові на експертному рівні працювати разом з ними, якщо це потрібно. Але це якщо вони нас залучають до цієї роботи, але якщо дізнаємось лише по факту у залі Верховної Ради, то дуже важко коментувати події», – заявив Кушнірук.

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