"Дельта Банк" Лагуна і ще два його банки визнали неплатоспроможними

Національний банк України 2 березня визнав неплатоспроможними «Дельта Банк», що входить до групи найбільших, а також "Кредитпромбанк" і "Омега Банк", і що належать його власнику Миколі Лагуну, повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, головною причиною віднесення трьох банків до категорії неплатоспроможних стало неприйняття власником банків своєчасних, ефективних заходів для поліпшення фінансового стану фінустанов, а також ведення керівництвом банків високоризикової діяльності.

За інформацією регулятора, 94% вкладників "Дельта Банку" мають вклади у межах гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми 200 тис. грн і одержать свої депозити у повному обсязі.

«Агресивний розвиток корпоративного бізнесу "Дельта Банку" у поєднанні з відсутністю достатнього досвіду в обраному сегменті призвели до значного погіршення якості кредитного портфеля і скорочення ліквідності банку. У кризових реаліях основні акціонери не змогли своєчасно збільшити капітал в необхідному обсязі і залучити ліквідність для забезпечення виконання зобов'язань перед вкладниками», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що з метою недопущення погіршення фінансового стану і ліквідності "Дельта Банку" і захисту інтересів його вкладників регулятор ще на початку 2014 року надав банку кредити на підтримку ліквідності на суму 4,150 млрд грн, а після узгодження програми капіталізації банку у вересні 2014 року – стабілізаційний кредит на суму 960 млн грн під заставу цінних паперів, гарантованих державою.

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Згідно з повідомленням, вжиті заходи тимчасово стабілізували ситуацію в банку, проте не призвели до значного поліпшення фінансового становища, а план рекапіталізації "Дельта Банку" його акціонерами не було реалізовано.

«Враховуючи системне значення "Дельта Банку", Міністерство фінансів України і Національний банк України всебічно обговорювали плани реструктуризації банку і можливої участі держави в його рекапіталізації. Однак, враховуючи незадовільний стан активів банку, регулятор був змушений ухвалити рішення про визнання банку неплатоспроможним», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Фонду гарантування вкладів фізосіб, у разі введення тимчасової адміністрації у «Дельта Банку» доведеться відшкодувати вкладникам 15 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.

Раніше банк повідомляв про наміри залучити субординований кредит у розмірі близько 50 млн дол. від пулу іноземних інвесторів. Крім того, у рамках узгодженої з Національним банком програми докапіталізації банку за підсумками проведених стрес-тестів чинний склад акціонерів мав намір збільшити капітал банку на 1,2 млрд грн.

Завершення операцій із залучення субборгу і збільшення капіталу очікувалося до 29 січня, проте на початку лютого банк повідомив, що поки не одержав додаткових вливань у капітал від акціонерів.

«Кредитпромбанк» (Київ) працює на ринку України з 1997 року і входить до групи невеликих банків. У березні 2013 року власник «Дельта Банку» Микола Лагун сконцентрував 100% акцій «Кредитпромбанку».

"Омега Банк" (раніше «Сведбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих банків. У квітні 2013 року була завершена операція з придбання Лагуном контрольного пакету акцій «Сведбанку».