Нацбанк найближчим часом підвищить облікову ставку до 30% - джерело

Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 30% з 19,5%, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку з посиланням на підсумки сьогоднішньої наради в НБУ з банкірами.

«Облікова ставка буде 30%», - сказав співрозмовник агентства, не уточнюючи дату, з якої буде підвищено ставку. За його словами, рішення регулятора має бути оприлюднено найближчим часом.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк із 6 лютого підвищив облікову ставку до 19,5% з 14% у зв'язку зі зростанням споживчої інфляції до 24,9% за результатами 2014 року. Слідом за обліковою Нацбанк підвищив ставки за своїми активними й пасивними операціями для регулювання ліквідності ринку з метою зниження девальваційного тиску на валютний ринок.

Посилення монетарної політики НБУ націлено на стабілізацію валютного ринку й курсу гривні, яка протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 2 рази й ще в 1,8 раза – з початку цього року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 2 березня, на 3 грн вище мінімального - на рівні 26,8581 грн/дол.