Гривня на міжбанку зміцнилася вже до 26,5 за долар

У вівторок, 3 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку підвищилися до 24,50/26,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За його словами, торги йдуть активно зі стійкою тенденцією до підвищення курсу гривні.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,38/29,61 грн/євро, до російського рубля – 0,3940/0,4260 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 12:00 становив 25,0144 грн/дол., на цю годину було укладено 8 угод, обсяг торгів становив 3,50 млн дол.