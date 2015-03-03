Україна посіла 4 місце серед найбільш "нещасних" економік світу - Bloomberg

Про це свідчать результати дослідження агентства Bloomberg, в ході якого рівень "нещастя" визначався на основі показників безробіття та інфляції 51 країни.

Згідно з дослідженням агентства, найбільш "нещасною" країною за станом економіки стала Венесуела, далі - Аргентина і ПАР. На четвертому місці - Україна, п'яте місце - Греція.

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Як зазначили в агентстві, великої шкоди українській економіці завдає війна на сході країни і напружені відносини з Росією. Згідно з офіційними даними, рівень інфляції в Україні в минулому році склав 24,9%. Варто також відзначити, що свої підрахунки Bloomberg вів на підставі показника інфляції в 17,5%, а рівня безробіття 9,5%.

Росія, за даними Bloomberg, опинилася на сьомому місці, відразу після Іспанії.