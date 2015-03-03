Виплати вкладникам неплатоспроможного «Дельта Банку» оцінюють у 16,4 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг виплат, що підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, вкладникам неплатоспроможного «Дельта Банку» в 16,4 млрд грн, з яких 13 млрд грн. підлягають виплаті під час роботи тимчасової адміністрації, повідомила прес-служба Фонду.

Згідно з повідомленням, за обсягом вкладів фізичних осіб «Дельта Банк» є найбільшим з усіх неплатоспроможних банків, які були передані до Фонду з метою виведення з ринку.

Фонд повідомив, що 3 березня в банк була введена тимчасова адміністрація строком на 3 місяці - до 2 червня 2015 року. Тимчасовим адміністратором був призначений Владислав Кадиров.

Читайте такожРада поклала на власників банків відповідальність перед кредиторами

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня визнав неплатоспроможними «Дельта Банк», "Кредитпромбанк" і "Омега Банк", що належать Миколі Лагуну. Згідно з повідомленням, головною причиною віднесення трьох банків до категорії неплатоспроможних стало не здійснення власником банків своєчасних, ефективних заходів для поліпшення фінансового стану фінустанов, а також ведення керівництвом банків високоризикової діяльності.

Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.