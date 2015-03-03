Депутати відхилили законопроект Кабміну щодо стабілізації валютного ринку

Верховна Рада відхилила урядовий законопроект про внесення змін до закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” щодо валютного регулювання та валютного контролю (№2265).

Як передає кореспондент УНІАН, цей законопроект розглядався в першому читанні і його пропонувалося ухвалити за основу.

За це рішення проголосували лише 162 народних депутати із 326, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього депутати не змогли голосуванням повернутися до розгляду цього питання. Також голосів не вистачило і для того, аби повернути цей законопроект на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи.

Таким чином, урядовий законопроект вважається відхиленим.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України законопроектом «Про внесення змін до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» пропонував скоротити граничний термін зарахування експортної виручки за поставлений товар до 90 з 180 календарних днів і передати функцію дозвільного органу з продовження цих термінів від Міністерства економічного розвитку і торгівлі Національному банку України.

Згідно із законопроектом, перевищення зазначеного терміну вимагає індивідуальної ліцензії Національного банку України, тоді як раніше для цього був потрібний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері економічного розвитку (Мінекономрозвитку).

Також Кабмін пропонував скоротити терміни повернення попередньої оплати за імпортом з 180 до 90 календарних днів і передати функцію продовження термінів від Мінекономрозвитку Нацбанку.