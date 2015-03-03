Доходи зведеного бюджету за січень-лютий зросли на 21%

Доходи зведеного бюджету, за оперативними даними, за січень-лютий 2015 року становили 71,5 млрд грн, що на 12,5 млн грн, або на 21,2%, більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, із урахуванням перерахувань відповідно до Бюджетного кодексу України доходи державного бюджету за вказаний період становили 58,6 млрд грн, до місцевих бюджетів надійшло 13 млрд грн.

У розрізі основних платежів у січні-лютому 2015 року приріст до відповідного періоду 2014 року забезпечено за податком на додану вартість із ввезених на територію України товарів - на 74,5% (7,5 млрд грн), ПДВ із вироблених на території України товарів - на 11,8% (1,6 млрд грн), ввізного мита - на 44% (677,2 млн грн), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів - на 9,2% (399,1 млн грн), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 51,1% (255,7 млн грн), частини чистого прибутку, що вилучається до держбюджету - в 1,9 раза (194,3 млн грн), рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України - в 2,4 раза (182,2 млн грн), рентної платі за спеціальне використання лісових ресурсів - в 2 рази (30,1 млн грн).

Платникам податків за січень-лютий було відшкодовано 9,1 млрд грн ПДВ.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за цей період становили 25,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2015 рік доходи, сформовані за рахунок податкових надходжень, мають становити 365,6 млрд грн, що вище фактичних показників податкових надходжень у 2014 році.

Більше третини податкових надходжень має забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн при обсязі запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні й ввезених на територію України, заплановано на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних і імпортних мит становить 31,7 млрд грн.

Неподаткові доходи держбюджету становитимуть близько 100,5 млрд грн і будуть сформовані в першу чергу за рахунок перерахувань Національного банку (65,4 млрд грн), участі держави в управлінні підприємств (4,6 млрд грн) і адміністративних платежів (4,1 млрд грн).

Близько 1,5 млрд грн мають становити конфісковані кошти й кошти від реалізації майна, отриманого з використанням корупційних схем.