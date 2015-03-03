Нацбанк підвищив ставку рефінансування з завтрашнього дня до 30%

Національний банк України в рамках пожорсткішання грошово-кредитної політики та подолання загрози надмірно високої інфляції прийняв рішення підвищити з 4 березня ставку рефінансування до 30% з 19,5%, повідомила в ході брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева.

«Із завтрашнього дня ми робимо жорсткішою грошово-кредитну політику, - сказала Гонтарева. - Для стабілізації ситуації на грошовому ринку Монетарний комітет рекомендував правлінню НБУ, і правління прийняло рішення із завтрашнього дня підвищити ставку рефінансування до 30%. Це максимальне підвищення - з 19,5% ми підвищуємо до 30%».

Голова НБУ зазначила, що в арсеналі Нацбанку є не так вже й багато інструментів, які дають змогу впливати на ринок, - це адміністративні заходи, монетарна політика і можливість інтервенцій. Всі ці методи Нацбанк може використовувати, проте не менш важливим є і подолання елементарної паніки на ринку, наголосила Гонтарева.

Читайте такожНацбанк найближчим часом підвищить облікову ставку до 30% - джерело

«Паніка на валютному ринку мала наслідки навіть для абсолютно нормального існування товарів, які жодною мірою з імпортом не пов'язані. Паніка призвела до того, що у нас на полицях магазинів почали зникати цукор, гречка, борошно, запаси яких у країні величезні, - сказала Гонтарева. – Тільки-но з'являється панічний попит, навіть ці товари ростуть у ціні істотно і впливають на ситуацію».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 6 лютого підвищив облікову ставку до 19,5% з 14% у зв'язку із збільшенням споживчої інфляції до 24,9% за результатами 2014 року. Слідом за обліковою Нацбанк підвищив ставки за своїми активними і пасивними операціями для регулювання ліквідності ринку з метою зниження девальваційного тиску на валютний ринок.

Жорсткість монетарної політики НБУ спрямована на стабілізацію валютного ринку і курсу гривні, яка упродовж минулого року за офіційним курсом подешевшала щодо долара удвічі і ще в 1,8 разу - з початку цього року, до нового історичного мінімуму на рівні 30, 01 грн/дол. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 2 березня, на 3 грн вище за мінімальне - на рівні 26,8581 грн/дол.