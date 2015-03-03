НБУ продовжив вимогу щодо обов'язкового продажу 75% валютної виручки

Національний банк України із завтрашнього дня, 4 березня, продовжує вимогу з обов'язкового продажу 75% валютної виручки для експортерів, повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу.

«У нас вже було обмеження з обов'язкового продажу, яке не змінюється. 75% наш обов'язковий продаж був, так і залишається», - сказала Гонтарева.

За її словами, є ще низка технічних обмежень на валютному ринку, які за домовленістю з банками будуть оприлюднені сьогодні о 17.00.

«Ці обмеження не лише узгоджені з Міжнародним валютним фондом, але більш того, Міжнародний валютний фонд допомагав нам ці обмеження розробляти», - підкреслила голова НБУ.

Раніше інформацію про наміри НБУ продовжити термін дії норми з обов'язкового продажу валютної виручки експортерами, яка діє на рівні 75% до 3 березня включно, повідомляли УНІАН джерела на фінансовому ринку.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк своєю постановою №591 від 22 вересня 2014 року встановив вимогу з обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті по зовнішньоекономічній діяльності на рівні 75% і обмежив терміни розрахунків по зовнішньоекономічних контрактах до 90 днів. Згодом регулятор продовжив термін дії цих норм на 3 місяці, до 2 березня.

Крім вказаних норм, антикризова постанова НБУ передбачає обмеження максимальної суми зняття готівки з рахунку клієнта 150 тис. грн на день, продаж готівкової валюти в одні руки - еквівалентом 3 тис. грн на день, зняття валютних коштів з рахунків через каси і банкомати, а також валютні перекази без підтверджуючих документів, - еквівалентом 15 тис. грн на день.

З 24 лютого цього року регулятор ввів низку додаткових обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Введені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після впровадження заходів із перевірки контрактів імпортерів 24 лютого гривня почала зміцнюватися. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 3 березня, становить 24,8207 грн/дол.