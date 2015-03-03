Офіційний курс піднявся відразу на 2 гривні - до 24,8 за долар
14:33, 03 березня 2015Фінанси
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НБУ сьогодні знову вирішив підвищити курс національної валюти.
Гривня помітно зміцнилася / dialog.ua
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 3 березня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 2482.0658 (з 2 березня - 2685.8114);
100 євро - 2786.6153 (з 2 березня - 3018.8520);
10 російських рублів - 3.9889 (з 2 березня - 4.3834).
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку підвищилися до 24,50/26,50.
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