Офіційний курс піднявся відразу на 2 гривні - до 24,8 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 3 березня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2482.0658 (з 2 березня - 2685.8114);

100 євро - 2786.6153 (з 2 березня - 3018.8520);

10 російських рублів - 3.9889 (з 2 березня - 4.3834).

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку підвищилися до 24,50/26,50.