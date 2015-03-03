Міжнародне рейтингове агентство Moody's погіршило прогнози за рейтингами 10 російських банків до негативного, йдеться в прес-релізі рейтингового агентства, передає Прайм.

Погіршені прогнози за довгостроковими рейтингами "Абсолют Банку", банків "Хоум Кредит", "Відкриття", НБД-Банку, ОТП Банку, Транскапіталбанку, банків "Агропромкредит", "Російський Стандарт", "Тінькофф Кредитні Системи" і "АК Барс".

Агентство пояснює свої дії погіршенням операційного середовища в Росії, що негативно впливає на фінансові показники банків. Серед причин погіршення прогнозів аналітики агентства також називають девальвацію російського рубля, яка послаблює спроможність позичальників обслуговувати свої борги.

Агентство 21 лютого знизило суверенний рейтинг Росії до спекулятивного рівня "Ba1" з "Baa3". Слідом за цим Moody's знизило рейтинги великих нафтогазових, транспортних, металургійних компаній РФ, а також рейтинги виробників міндобрив, стільникових операторів та великих банків.