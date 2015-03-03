Нацбанк пом'якшив вимоги щодо обов'язкового резервування для банків

Національний банк пом'якшив вимоги щодо формування обов'язкових резервів для банків, дозволивши банкам зараховувати в покриття обов'язкових резервів 100% гривневих залишків готівки у касах банків замість 50%, як було дозволено раніше.

Про це йдеться у матеріалах НБУ, наданих після брифінгу голови Нацбанку Валерії Гонтаревох.

«Дозволити банкам зараховувати у покриття обов'язкових резервів 100% обсягу залишку готівки у касах банків у національній валюті», - зазначається у документі.

Одночасно регулятор ухвалив рішення з 11 березня 2015 року збільшити обсяги обов'язкових резервів банків у наступному періоді бронювання (до 10 квітня 2015 року) для зниження вільної ліквідності банківської системи і девальваційного тиску на обмінний курс. За оцінками НБУ, в результаті обсяг обов'язкових резервів, який банкам необхідно буде сформувати додатково, збільшиться, орієнтовно, на 3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення з 4 березня продовжити дію норми з обов'язкового продажу 75% валютної виручки для експортерів, а також підвищити облікову ставку до 30% річних.

Введені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася по відношенню до долара США за офіційним курсом в 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

З 24 лютого цього року регулятор увів низку додаткових обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Після введення цих заходів гривня почала зміцнюватися. Останнє значення офіційного курсу НБУ, встановлене 3 березня, становить 24,8207 грн/дол.