Гонтарева: у програмі з МВФ валютний курс становить 20-22 гривні за долар

Фундаментальний рівень валютного курсу за програмою з Міжнародним валютним фондом становить від 20 до 22 грн/дол., повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на брифінгу в НБУ.

Голова НБУ зазначила, що на сьогодні є всі підстави прогнозувати якнайшвидше повернення валютного курсу до фундаментального рівня.

Читайте такожПорошенко впевнений, що перший транш від МВФ надійде в Україну вже до кінця березня

«Це розрахунковий рівень, цей рівень на сьогодні є в нашій програмі з Міжнародним валютним фондом. Ви знаєте, що курс, який закладено в бюджет, у нас на рівні 21,70, тобто ми цей рівень бачимо десь від 20 до 22», - сказала Гонтарева.