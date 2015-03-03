Гонтарева: у програмі з МВФ валютний курс становить 20-22 гривні за долар
15:12, 03 березня 2015Фінанси
1419
Голова Нацбанку зазначила, що вже є всі підстави прогнозувати швидке повернення валютного курсу до фундаментального рівня.
Голова НБУ обіцяє долар не дорожче 22 гривень / Фото УНІАН
Фундаментальний рівень валютного курсу за програмою з Міжнародним валютним фондом становить від 20 до 22 грн/дол., повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на брифінгу в НБУ.
Голова НБУ зазначила, що на сьогодні є всі підстави прогнозувати якнайшвидше повернення валютного курсу до фундаментального рівня.
Читайте такожПорошенко впевнений, що перший транш від МВФ надійде в Україну вже до кінця березня
«Це розрахунковий рівень, цей рівень на сьогодні є в нашій програмі з Міжнародним валютним фондом. Ви знаєте, що курс, який закладено в бюджет, у нас на рівні 21,70, тобто ми цей рівень бачимо десь від 20 до 22», - сказала Гонтарева.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter