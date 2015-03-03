Обмеження за платежами до $500 тисяч відклали на місяць для имортеров ліків, газу й бензину

Національний банк України в рамках стабілізації ситуації на валютному ринку і створення умов для здійснення експортно-імпортних операцій прийняв рішення відтермінувати на один місяць запровадження обов'язкової акредитивної форми розрахунків за контрактами поставки товарів так званого критичного імпорту, визначеного Кабінетом міністрів, повідомила на брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева.

«Ми знаєте, що уряд визначив перелік товарів, на які не поширюється запровадження імпортних мит. Це закупівля газу, купівля енергетичного імпорту, нафтопродуктів, ліків. Весь цей перелік товарів, для яких мита встановлено в розмірі «нуля», ось на всі ці товари ми дамо місячні канікули, щоб усі наші імпортери змогли підготуватися до відкриття акредитивної форми розрахунків, - сказала Гонтарева. - Усі решта зобов'язані вже сьогодні переходити на акредитивну форму розрахунків, якщо сума контракту перевищує 500 тис. дол.».

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При цьому Гонтарева додала, що всі імпортні контракти у будь-якому разі перевірятимуться. «Але контракти з критичного імпорту ми зробимо пріоритетними (щодо перевірок - УНІАН)», - сказала голова НБУ, додавши, що такий підхід дозволить швидко забезпечувати імпортні операції, без будь-яких затримок.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Національний банк України у рамках здійснення контролю за імпортними операціями запровадив обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол. Будь-яка оплата тепер здійснюватиметься лише за наявності відкритого акредитиву в першокласному інвестбанку. Акредитив для контрактів від 50 тис. дол. до 500 тис. дол. відкриватиметься за бажанням клієнта.