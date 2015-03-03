Місія МВФ допомагає Нацбанку шукати шляхи для стабілізації гривні

У Києві з четверга, 26 лютого, працює технічна місія Міжнародного валютного фонду для розробки інструментарію зі стабілізації валютного ринку на допомогу Національному банку України, повідомила голова Нацбанку Валерія Гонтарева на брифінгу в НБУ.

«Для того, щоб допомогти нам напрацювати стабілізаційні заходи, минулого четверга до нас прилетіла місія МВФ зі спеціальними експертами, які допомагали нам розробляти нові обмежувальні заходи, які Національний банк із завтрашнього дня вводитиме на ринку», - сказала Гонтарева.

Читайте такожНацбанк підвищив ставку рефінансування з завтрашнього дня до 30%

За її словами, обмеження будуть пов'язані з експортно-імпортними операціями та рухом капіталу банків, при цьому вони жодним чином не зачіпають інтереси фізичних осіб.