«Дельта Банк» націоналізувати не будуть - Гонтарева

Експертна рада Міністерства фінансів відхилила пропозицію Національного банку України щодо націоналізації системного «Дельта Банку» через низьку якість його активів, повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу в НБУ.

«Національний банк бачив можливості націоналізації цього банку. Після того як Національний банк вийшов з такою пропозицією, експертна рада (Мінфіну) розглядала можливість націоналізації банку «Дельта», тому проводилася оцінка портфеля цього банку, оцінка якості активів, але в підсумку було прийнято рішення, що активи цього банку, на жаль, були не найкращими... Ситуація, яка склалася з банком, вам вже відома», - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня визнав неплатоспроможними «Дельта Банк», що входить до групи найбільших, а також "Кредитпромбанк" і "Омега Банк", що належать його власнику Миколі Лагуну.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг виплат, які підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду вкладникам неплатоспроможного «Дельта Банку» в 16,4 млрд грн, з яких 13 млрд грн підлягають виплаті під час роботи тимчасової адміністрації.