«Дельта Банк» націоналізувати не будуть - Гонтарева
"Дельта Банк" Лагуна і ще два його банки визнали неплатоспроможними
Експертна рада Міністерства фінансів відхилила пропозицію Національного банку України щодо націоналізації системного «Дельта Банку» через низьку якість його активів, повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу в НБУ.
«Національний банк бачив можливості націоналізації цього банку. Після того як Національний банк вийшов з такою пропозицією, експертна рада (Мінфіну) розглядала можливість націоналізації банку «Дельта», тому проводилася оцінка портфеля цього банку, оцінка якості активів, але в підсумку було прийнято рішення, що активи цього банку, на жаль, були не найкращими... Ситуація, яка склалася з банком, вам вже відома», - сказала Гонтарева.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня визнав неплатоспроможними «Дельта Банк», що входить до групи найбільших, а також "Кредитпромбанк" і "Омега Банк", що належать його власнику Миколі Лагуну.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг виплат, які підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду вкладникам неплатоспроможного «Дельта Банку» в 16,4 млрд грн, з яких 13 млрд грн підлягають виплаті під час роботи тимчасової адміністрації.