Більше половини карткових витрат українців – продукти харчування

Минулого року більше половини витрат на оплату покупок пластиковими картками українців припадали на покупки в продуктових магазинах і супермаркетах.

До такого висновку прийшли експерти ПриватБанку, аналізуючи обсяги оплати товарів у мережі POS-терміналів банку в торгових точках України, повідомляє прес-служба банку.

«Сьогодні у ПриватБанку найбільша мережа торгових терміналів в Україні, тому результати досліджень за безготівковими витратами українців є репрезентативними та відображають загальну тенденцію на всьому ринку, – зазначає заступник голови правління ПриватБанку Роман Негинський. – Враховуючи те, що в 2014 році через мережу ПриватБанку українці оплатили банківськими картками в 1,5 разу більше покупок, ніж в 2013, дані за картковими витратами відображають реальний розподіл бюджету українців».

За підсумками 2014 року на частку оплати покупок в продуктових магазинах і супермаркетах припадає 51% від загальної суми витрат держателів пластикових карток, при цьому витрати українців на їжу в порівнянні з 2013 роком трохи скоротилися – на 1,6%

У той ж час частка витрат на побутову техніку та електроніку практично не змінилася й становить 13% бюджету середньостатистичного українця. На відміну від модних гаджетів і техніки, українці значно менше стали витрачати на одяг та взуття: у 2013 році – 10,4%, а в 2014 – 9,5%.

Майже десята частина витрат сімейного бюджету українців у 2014 році припадала на оплату автомобільного пального. Частка витрат за картками на АЗС становить 6,5%, збільшившись у порівнянні з 2013 роком на 1,4%. А закривають п’ятірку найбільш затратних статей витратної частини бюджету витрати на здоров’я та медпрепарати: у 2014 році 5,8% проти 3,9% у 2013.

Минулого року українців несуттєво збільшили частку витрат на розваги та ресторани – з 4,3 до 4,7%, але знизили витрати на господарські товари з 3,3% до 2,8%. Також минулого року знизилися витрати на меблі та будівельні матеріали – з 3,8% до 3,5%, але зросла частка витрат на ювелірні вироби – з 1,4% до 1,6% від загального обсягу безготівкових витрат.

ПриватБанк є лідером в Україні з розвитку мережі POS-терміналів. Сьогодні в українських торгових точках працює 113 тис. терміналів банку. У кожному другому магазині, де встановлено POS-термінал ПриватБанку, у разі оплати карткою можна отримати бонус (до 20% від вартості покупки), а в кожному четвертому – розрахуватися за товари за допомогою програми «Оплата частинами».

Щодня через мережу POS-терміналів ПриватБанку в Україні оплачують покупки понад 1 мільйон власників банківських карток, із них 70% - клієнти ПриватБанку, 30% - інших банків. Загалом кожний четвертий (24,5%) користувачів карток ПриватБанку витрачає власні кошти за допомогою безготівкових розрахунків: 12,8% оплачують товари та послуги у мережі POS-терміналів, понад 8,2% клієнтів сплачують за товари та послуги через Інтернет-банк Приват24, майже 3,5% клієнтів користуються для оплати товарів терміналами самообслуговування та послугою "Регулярні платежі". Понад 55% клієнтів банку покі що витрачають кошти з карток, отримуючи готівку в банкоматах, ще 20,5% власників карток ПриватБанку отримують готівку в касах банку.