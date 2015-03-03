УКБС: Влада має запропонувати ефективний механізм роботи з проблемними активами у кредитних портфелях банків

УКБС зазначає, що за даними НБУ частка проблемних активів у кредитних портфелях банків за останній рік зросла майже вдвічі. Міжнародне рейтингове агентство S&P оцінило, що питома вага «поганих» кредитів (включаючи реструктуризовані) вже сягає 50%. Це загрозливе явище є наслідком системної проблеми погіршення якості українських активів і зниження інвестиційної привабливості України внаслідок військових дій на території країни, розриву міжрегіональних, руйнації промислових кластерів, невизначеності правового статусу частини майнових об’єктів і комплексів, неможливістю здійснення банківських розрахунків на проблемних територіях у стандартному робочому режимі.

«Проблема накопичення банками «токсичних» активів на сьогодні стоїть дуже гостро, можна сказати, дійшла до критичної межі, - зазначає Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. – Адже стрімке збільшення «поганих» активів вимагає від банків формування значних резервів під кредитні операції, що зменшує капітал та перешкоджає кредитуванню. Так, за даними НБУ на 01.01.2015 банками сформовано 263,2 млрд. грн. резервів за активними операціями (що склало майже 78% банківських витрат)».

Саме тому, УКБС наголошує на необхідності термінового опрацювання і реалізацію Урядом і НБУ низки антикризових заходів відповідної спрямованості. Зокрема, створення адекватної правової бази для роботи з «токсичними активами» і надання достатніх для цього повноважень спеціалізованій банківській установі. На думку фахівців УКБС таке рішення відповідатиме інтересам держави, банківської системи та міжнародній практиці (зокрема, таких країн, як Швеція, США, Мексика, Турція, Латвія тощо). Відповідні розробки вже представлені Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, і дозволяють впровадити в Україні сучасні ефективні правові і господарські механізми, які сприятимуть розв’язанню проблеми стрімкого збільшення частки «поганих» кредитів.