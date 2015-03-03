НБУ слідом за підвищенням облікової ставки до 30% підвищить ставки на ринку ліквідності

Національний банк України має намір слідом за підвищенням своєї облікової ставки до 30% з 19,5% річних провести відповідне коректування ставок за операціями регулювання ліквідності банківської системи. Про це йдеться у матеріалах брифінгу НБУ.

Раніше інформацію про рішення НБУ підвищити облікову ставку до 30% з 19,5% УНІАН повідомили джерела на фінансовому ринку з посиланням на підсумки сьогоднішньої наради в НБУ з банкірами, і згодом інформацію підтвердили в ході брифінгу в НБУ.

«Підвищення з 4 березня 2015 року облікової ставки з 19,5% до 30,0% річних (постанова правління Національного банку України №154 від 2 березня 2015 року) з відповідним коректуванням процентних ставок за активними і пасивними операціями Національного банку України з регулювання ліквідності банківської системи», - йдеться у переліку заходів зі стабілізації ситуації на грошово-кредитному ринку, що містяться в матеріалах брифінгу.

При цьому голова НБУ Валерія Гонтарева в ході брифінгу повідомила, що ставки за діючими стабілізаційними кредитами, раніше виданими банкам, наразі не переглядатимуться. «На сьогодні для банків, у яких є стабілізаційні кредити, Національний банк фіксує ставку на рівні сьогоднішнього дня на наступні 3 місяці», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 6 лютого підвищив облікову ставку до 19,5% з 14% у зв'язку із зростанням споживчої інфляції до 24,9% за підсумками 2014 року. Слідом за обліковою Нацбанк підвищив ставки за своїми активними і пасивними операціями для регулювання ліквідності ринку з метою зниження девальваційного тиску на валютний ринок.

Посилення монетарної політики НБУ націлене на стабілізацію валютного ринку і курсу гривні, яка упродовж минулого року за офіційним курсом подешевшала по відношенню до долара удвічі і ще у 1,8 разу – з початку цього року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 2 березня, на 3 грн вище від мінімального - на рівні 26,8581 грн/дол.