Ставки за виданими банкам стабкредитами зафіксують на нинішньому рівні до червня

Ставки за виданими банкам стабілізаційними кредитами фіксуються на рівні сьогоднішнього дня на наступні 3 місяці, до 1 червня 2015 року, повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на брифінгу в НБУ.

За її словами, для того, щоб від значного підвищення облікової ставки не постраждали банки – одержувачі рефінансування, ставки за діючими стабілізаційними кредитами не переглядатимуться.

«На сьогодні для банків, у яких є стабілізаційні кредити, Національний банк фіксує ставку на рівні сьогоднішнього дня на наступні 3 місяці. Ми дали по стабілізаційних кредитах нашим банкам канікули до 1 червня 2015 року, точно так само ми даємо їм дозвіл і фіксуємо ставку на рівні сьогоднішнього дня, і ця ставка діятиме до 1 червня цього року, тільки для стабілізаційних кредитів», - сказала Гонтарева.

Слід за підвищенням облікової ставки до 30% з 19,5% річних НБУ має намір провести відповідне коректування ставок за операціями з регулювання ліквідності банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення з 4 березня продовжити дію норми з обов'язкового продажу 75% валютної виручки для експортерів, а також підвищити облікову ставку до 30% річних.

Введені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася по відношенню до долара США за офіційним курсом в 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

З 24 лютого цього року регулятор увів низку додаткових обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Після введення цих заходів гривня почала зміцнюватися. Останнє значення офіційного курсу НБУ, встановлене 3 березня, становить 24,8207 грн/дол.

Цього року НБУ вже підвищував облікову ставку - з 6 лютого до 19,5% з 14%. Слідом за обліковою Нацбанк підвищував ставки за своїми активними і пасивними операціями для регулювання ліквідності ринку з метою зниження девальваційного тиску на валютний ринок.