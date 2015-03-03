Гривня продовжує зміцнюватися - на міжбанку вже 25 за долар

У вівторок, 3 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 24,40/25,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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Котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,31/27,98 грн/євро, до російського рубля – 0,3920/0,4020 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом після 17:00 становив 24,9153 грн/дол., на цю годину було укладено 152 угоди, обсяг торгів становив 135,07 млн дол.