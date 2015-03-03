Гривня продовжує зміцнюватися - на міжбанку вже 25 за долар
17:55, 03 березня 2015Фінанси
1674
Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 27,31/27,98 грн/євро
Середньозважений курс гривні становив 24,9153 грн/дол / Фото УНІАН
У вівторок, 3 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 24,40/25,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
Читайте такожГонтарева: у програмі з МВФ валютний курс становить 20-22 гривні за долар
Котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,31/27,98 грн/євро, до російського рубля – 0,3920/0,4020 грн/рубль.
Читайте такожОфіційний курс піднявся відразу на 2 гривні - до 24,8 за долар
За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом після 17:00 становив 24,9153 грн/дол., на цю годину було укладено 152 угоди, обсяг торгів становив 135,07 млн дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter