Нацбанк для стабілізації гривні збільшить обов'язкові резерви банків

Національний банк України ухвалив рішення з 11 березня 2015 року збільшити обсяги обов'язкових резервів банків у наступному періоді бронювання (до 10 квітня 2015 року) для зниження вільної ліквідності банківської системи й девальваційного тиску на обмінний курс, повідомляється на сайті НБУ.

«Обсяг обов'язкових резервів, який банкам необхідно буде сформувати додатково, збільшиться орієнтовно на 3 млрд грн. Більш точні цифри залежатимуть від динаміки обсяги залучених коштів і обмінного курсу на початку наступного періоду резервування», - йдеться в повідомленні НБУ.

Нові резервні вимоги набувають чинності з початку нового періоду резервування, а саме з 11 березня 2015 року.

За інформацією НБУ, зростання резервів за рахунок курсової переоцінки залучених коштів в іноземній валюті становитиме 12 млрд грн.

Одночасно регулятор дозволив банкам зараховувати в покриття обов'язкових резервів 100% гривневої готівки в касах банків проти раніше діючої норми в розмірі 50% таких залишків, що дозволить нівелювати вплив курсового чинника на обсяг обов'язкових резервів у сумі орієнтовно 9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення з 4 березня продовжити дію норми з обов'язкового продажу 75% валютної виручки для експортерів, а також підвищити свою облікову ставку до 30% річних.

Запроваджені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 раза до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

З 24 лютого цього року регулятор запровадив низку додаткових обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають попередню оплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з попередньою оплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Після запровадження цих заходів гривня почала зміцнюватися. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 3 березня, становить 24,8207 грн/дол.