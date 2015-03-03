Мінфін сьогодні не зміг позичити гроші на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України не залучило кошти до державного бюджету на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 3 березня, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін планував розміщення гривневих облігацій терміном обігу 2 роки під 16,70% річних на 42,495 млн грн, проте інвестори не подали жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціонах у лютому залучив до держбюджету 298,265 млн дол. і 42,670 млн грн.

Станом на 3 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 522,504 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 338,309 млрд грн, або 65% загального обсягу. У власності банків перебувають ОВДП на суму 123,405 млрд грн, нерезидентів - 30,940 млрд грн.

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