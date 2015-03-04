Нацбанк продовжив заборону на продаж валюти населенню

Про це йдеться в постанові Нацбанку №160 від 3 березня.

"Дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень у рамках однієї банківської установи", - сказано в документі.

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Обмеження щодо суми операції з продажу готівкової іноземної валюти не поширюються на випадки здійснення банком такої операції з фізичною особою-резидентом при одночасному дотриманні наступних умов:

фізична особа купує готівкову іноземну валюту і використовує її виключно для цілей виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитними договорами, укладеним з уповноваженим банком-кредитором;

банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує обсяг зобов'язань в іноземній валюті фізичної особи-позичальника за кредитним договором.