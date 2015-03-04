НБУ залишив в силі заборону на переказ за кордон валюти

Про це йдеться в постанові Нацбанку №160 от 3 березня.

За дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями: без підтверджувальних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття на суму, яка в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень за один операційний (робочий) день.

Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів; з поточного рахунку в іноземній валюті на суму, що перевищує в еквіваленті 15 000 гривень, але не більш ніж 150 000 гривень на місяць.

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Зазначені вимоги не поширюються на оплату витрат на лікування, транспортування хворих; оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном; перекази, що здійснюються на підставі рішень судових, слідчих та інших правоохоронних органів; оплату витрат на навчання, грошових переказів нерезидентів в Україні.