Сбербанк Росії припиняє фінансування європейських «дочок» і готує їх до продажу

В цьому році Сбербанк Росії планує скоротити фондування своїх дочірніх банків в Європі, пишуть "Ведомости" з посиланням на проект антикризового плану держбанку.

Читайте такожПрибуток російського Сбербанку впав в 8,5 разуДо 1 липня 2015 р. повинні бути також визначені дочірні банки на продаж, а до середини березня - пропозиції по скороченню витрат цих банків, у тому числі на персонал та нерухомість, йдеться в проекті. Фактично це означає, що держбанк припинить фінансувати європейських «дочок» і буде чекати, коли вони повернуть фондування, надане їм у минулі роки.

Представник держбанку у відповідь на запит «Ведомостей» повідомив лише, що банк удосконалює бізнес-модель в Європі, щоб створити стабільну прибуткову банківську групу. Скільки грошей і на який термін отримував Sberbank Europe, він коментувати відмовився.

Читайте такожУ Росії збитки банків за валютними боргами досягли історичного максимумуЗа оцінками рейтингового агентства Fitch, на фондування Sberbank Europe від Сбербанку прийшлося 1,4 млрд євро станом на III квартал 2013 р. Ця цифра з тих пір практично не змінювалася, вказує один з контрагентів банку. Значну частину цих грошей Сбербанк розраховує отримати в 2015 р., вказує один зі співрозмовників «Ведомостей».

Згідно з даними сайту Сбербанку в Німеччині (залучає депозити з травня 2014 р.) випливає, що він пропонує зараз строковий вклад на 36 місяців під 2,2%. У Чехії Сбербанк пропонує ставку до 1,23% річних. Пропозиції західних банків набагато скромніше. Так, наприклад, Commerzbank за строковим вкладом на рік пропонує всього 0,15%.

Крок логічний: через накладені Заходом санкції у Сбербанку обмежені доступ до міжнародних ринків капіталу (терміном понад 30 днів) та можливість фондування у валюті, і держбанк цілком може замістити їх клієнтськими депозитами.

Читайте такожСША на рік продовжили санкції проти РосіїСбербанк працює в дев'яти країнах Європи: Sberbank Europe AG (колишній Volksbank International AG, який держбанк придбав у 2012 р. за 505 млн євро) управляє дочірніми банками в Словаччині, Чехії, Угорщині, Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Сербії, Німеччини і Україні. В кінці лютого чеське видання Lidovky з посиланням на свої джерела повідомило, що Сбербанк готує до продажу свої дочірні банки в Словаччині та Угорщині.