Курс євро обвалився напередодні засідання Європейського центробанку

На світових торгах в середу, 4 березня, курс євро щодо долара знижується на тлі очікувань засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), на якому може бути прийнято рішення про старт програми кількісного пом'якшення, передає Reuters.

Читайте такожПрограми "кількісного пом'якшення" недостатньо для пожвавлення єврозони - МВФТак, курс євро до долара вже впав до 1,1166 долара за євро з 1,1175 долара за євро на попередньому закритті. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) збільшився на 0,11%, до 95,48 пункту.

ЄЦБ за підсумками засідання в середині січня оголосив про запуск розширеної програми кількісного пом'якшення, в рамках якої регулятор буде викуповувати облігації на 60 мільярдів євро щомісяця. Програма, спрямована на зниження загрози дефляції, почнеться в березні і триватиме до вересня 2016 року. Загальна сума програми складе 1,1 трильйона євро.

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