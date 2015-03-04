Нацбанк ввів нові вимоги для імпортерів

Національний банк України зобов'язав банки при узгодженні платежів за імпортними контрактами з попередньою оплатою на суму понад 50 тис. дол. надавати в НБУ довідки фіскальної служби про відсутність у клієнта-імпортера заборгованості за податками, зборами і платежами.

Про це йдеться в постанові НБУ від 3 березня №161, якою регулятор доповнює правила купівлі валюти за імпортними контрактами з попередньою оплатою на суму понад 50 тис дол., що діють з 24 лютого.

Раніше постановою від 23 лютого №124 «Про особливості здійснення деяких валютних операцій» НБУ зобов'язав банки узгоджувати платежі за імпортними контрактами з попередньою оплатою на суму понад 50 тис. дол., для чого банки формують і подають до Нацбанку відповідний реєстр з копіями документів.

«Пакет документів, який подається до Національного банку України для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти, повинен також містити довідку Державної фіскальної служби України про відсутність у резидента заборгованості за податками, зборами, платежами», - йдеться в оновленому документі.

В окремих випадках, передбачених встановленими НБУ правилами переказу коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями (постанова від 5 лютого 2004 року), також потрібний відповідний акт цінової експертизи (узгодження).

Встановлені вимоги не поширюються на операції з імпорту життєво необхідних товарів, визначених у статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди за тарифами і торгівлею 1994 року».

Постанова набирає чинності з 4 березня 2015 року, зокрема підпункт 2 пункту 1 постанови (про звільнення від обмежень критичного імпорту) діє до 3 квітня 2015 року.

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Запроваджені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 раза до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

З 24 лютого цього року регулятор запровадив ряд додаткових обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають попередню оплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з попередньою оплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Після запровадження цих заходів гривня почала зміцнюватися. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 3 березня, становить 24,8207 грн/дол.