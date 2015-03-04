МВФ прогнозує падіння економіки України цього року на 5,5%

Ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд оцінює падіння економіки України в 2014 році на рівні 6,9%, і прогнозує падіння економіки країни в 2015 році на рівні 5,5%, що відповідає оцінкам українського уряду, сформованим у рамках підготовки змін до державного бюджету на 2015 рік.

Про це йдеться в проекті Меморандуму між Україною і МВФ, підписаному президентом України, прем'єр-міністром України, міністром фінансів і головою НБУ, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«За оцінками (МВФ - УНІАН), економічна активність в 2014 році скоротилась на 6,9%, і показники за грудень свідчать про триваючий спад промислового виробництва, обороту роздрібної торгівлі і обсягів будівництва, - йдеться в меморандумі. – При цьому невирішений конфлікт на сході країни також робить свій вклад у невизначеність прогнозу. У зв'язку з цим економічна активність може досягнути найнижчого значення в середині 2015 року. Але, в міру того, як наша політика реформ набиратиме обертів, почне відновлюватись довіра, підуть відновні роботи, спад економічної активності загальмується за підсумками 2015 року до 5,5%».

При цьому в меморандумі наголошується, що МВФ і уряд країни мають намір рішуче просуватися шляхом зміцнення економічної і фінансової стабільності в країні шляхом впровадження широкомасштабних і амбітних структурних реформ, які повинні забезпечити поліпшення бізнес-клімату, залучення інвестицій і підвищення конкурентоспроможність. «У 2016-2018 роках, в міру того, як відновлюватиметься економічна й банківська стабільність, в міру проведення реформ, - ми очікуємо відновлення і поступового нарощування економічного зростання, темпи якого в середньостроковій перспективі досягнуть 4%», - наголошується в меморандумі.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма замінить чинну дворічну програму stand-by з обсягом фінансування 17 млрд дол.

Нова програма передбачає низку ключових реформ – ефективних рішень в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведенні порядку в енергетиці, в оптимізації і скороченні державних видатків, збільшенні до 3% ВВП видатків на інвестиції, в скороченні апарату державних чиновників, наведенні справедливості в пенсійній реформі, насамперед йдеться про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій.

Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи і валютного курсу з тим, аби 2016 рік став роком стабілізації й економічного зростання для України.

В МВФ висловили впевненість у тому, що реалізація програми реформ буде успішною, тому що уряд України, за словами директора – розпорядника Фонду Крістін Лагард, демонструє готовність упроваджувати перетворення, підвищувати тарифи, реструктуризувати банки, скорочувати державні видатки і проводити судову й антикорупційну реформи. Крім того, Лагард відзначила, що програма реформ відкриває Україні доступ до загального пакета фінансової допомоги обсягом до 40 млрд дол. упродовж найближчих 4 років.

Як очікується, нова програма співпраці буде затверджена на засіданні Ради директорів МВФ 11 березня. При цьому перший транш за програмою може надійти до України впродовж декількох днів після позитивного рішення Ради – до кінця березня. У Мінфіні прогнозують, що перший транш може становити до 60% усього обсягу кредитування, а саме – близько 10 млрд дол. Кошти буде спрямовано на поповнення золотовалютних резервів НБУ, а також на забезпечення зовнішніх зобов'язань України.