НБУ зобов'язав бізнес проводити валютні розрахунки за прискореною процедурою ще три місяці

Про це йдеться в постанові НБУ від 3 березня №160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України», яка опублікована на сайті регулятора і діє з 4 березня до 3 червня 2015 року включно.

«Встановити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 і 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (валютна виручка резидентів за експортними операціями і платежі за імпортними операціями резидентів на умовах відстрочення поставок), здійснюються в строк, що не перевищує 90 календарних днів», - йдеться в постанові.

Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу 3 березня повідомила, що з 4 березня регулятор продовжив вимогу з обов'язкового продажу 75% валютної виручки для експортерів і встановив ще ряд технічних обмежень на валютному ринку, які будуть оприлюднені пізніше. За її словами, обмеження узгоджені з Міжнародним валютним фондом і не зачіпають фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення з 4 березня продовжити дію норми з обов'язкового продажу 75% валютної виручки для експортерів, а також підвищити облікову ставку 30% річних.

Запроваджені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом в 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

З 24 лютого цього року регулятор запровадив ряд додаткових обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають попередню оплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з попередньою оплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Після запровадження цих заходів гривня почала зміцнюватися. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 3 березня, становить 24,8207 грн/дол.