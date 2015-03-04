МВФ: інфляція в Україні цього року становитиме 25%, в 2016 році - 10%

Ключовий кредитор країни Міжнародний валютний фонд прогнозує збереження темпів інфляції в Україні на рівні 2014 року, передбачаючи зростання цін на 25% з подальшим його уповільненням до 10% у 2016 році. Про це йдеться в проекті меморандуму між Україною і МВФ, підписаному президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром фінансів Наталією Яресько і головою Нацбанку Валерією Гонтаревою, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Урядовий прогноз інфляції в 2015 році становить 26%.

«Інфляція споживчих цін у 2014 році прискорилась на тлі знецінення грошової одиниці і зростання адміністративних цін, - йдеться в документі. - На кінець 2014 року інфляція досягла 25% і, за прогнозами, впродовж 2015 інфляція залишатиметься приблизно на аналогічному рівні».

Разом з тим, в МВФ припускають, що в умовах реформ інфляція різко загальмується, знизившись до близько 10% у 2016 році і до 5% до 2018 року - в міру зниження тиску обмінного курсу і зростання цін на енергоносії.

При цьому в МВФ відзначають, що грамотна монетарна і фінансова політика Нацбанку здатна «заякорити» інфляційні очікування.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», підготовлений Кабінетом міністрів і входить до переліку невідкладних заходів для старту нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Зміни до бюджету ґрунтувалися на прогнозних очікуваннях інфляції в 26% і курсі гривні на рівні 22 грн за долар. Водночас, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначав, що такий прогноз є оптимістичним і може бути надалі переглянутий на тлі, зокрема, зростання тарифів, яке незворотно чинитиме тиск на інфляційні очікування.

За даними Держстату, базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в січні 2015 року до попереднього місяця сповільнилася до 2,6% з 2,8%, зафіксованих місяцем раніше. У річному вираженні, до січня 2014 року, базова інфляція прискорилась до 26,1% з 22,8%, зафіксованих у грудні 2014 року до грудня 2013 року.

У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з об'ємом фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма замінить нинішню дворічну програму stand-by з обсягом фінансування 17 млрд дол.