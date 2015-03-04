Обмеження з видачі готівки через банки продовжили на 3 місяці

Про це йдеться в постанові НБУ від 3 березня №160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», яка опублікована на сайті регулятора і діє з 4 березня до 3 червня 2015 року включно.

Згідно з документом, обмеження не поширюються на виплату зарплат, пенсій, стипендій, інших соціальних і прирівняних до них виплат (крім матеріальної допомоги), а також на виплати відшкодування вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Водночас продовжується обмеження з видачі готівкової валюти або банківських металів з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах еквівалента 15 тис. гривень на добу на одного клієнта.

Ці вимоги не поширюються на дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, міжнародні фінансові організації та їх представництва і працівників, витрати працівників за кордоном.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 4 березня продовжив дію норми щодо обов'язкового продажу 75% валютної виручки для експортерів, а також підвищив облікову ставку до 30% річних.

Запроваджені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 3 березня, становить 24,8207 грн/дол.