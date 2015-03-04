Слідом за обліковою підвищили ставки рефінансування банків та мобілізації ресурсів

Національний банк України слідом за підвищенням облікової ставки до 30% підвищив ставку одноденного рефінансування під забезпечення державними цінними паперами на 10 п.п. - до 33% річних, повідомляється на сайті регулятора.

Одночасно НБУ підвищив ставки з мобілізації ресурсів на ринку за допомогою продажу депозитних сертифікатів, зокрема за сертифікатами на 1 день - на 6 п.п., до 20% річних, на 7, 14 і 30 днів – на 9 п.п., до 26%, 26% і 27% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 4 березня підвищив облікову ставку до 30% річних. Цього року НБУ вже підвищував облікову ставку - з 6 лютого до 19,5%.

Посилення монетарної політики НБУ націлене на стабілізацію валютного ринку і курсу гривні, яка протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 2 рази і ще в 1,8 разу – з початку цього року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 3 березня, становить 24,8207 грн/дол.