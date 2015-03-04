Валютні вклади ще три місяці можна буде достроково знімати тільки в гривнях

Про це йдеться в постанові НБУ від 3 березня №160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», яка опублікована на сайті регулятора і діє з 4 березня до 3 червня 2015 року включно.

«Уповноважені банки мають право достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за всіма типами договорів, крім вкладів, залучених з видачею іменних ощадних (депозитних) сертифікатів з терміном їх обігу не менше шести місяців, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції», - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прийняв рішення з 4 березня продовжити дію норми щодо обов'язкового продажу 75% валютної виручки для експортерів, а також підвищити облікову ставку до 30% річних.

Запроваджені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

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Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 3 березня, становить 24,8207 грн/дол.