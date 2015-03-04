Гривня на міжбанку зміцнилася до 23 за долар
12:23, 04 березня 2015Фінанси
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Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 24,45/27,80 грн/євро
REUTERS
У середу, 4 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку підвищилися до 21,00/23,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За його словами, торги йдуть активно, попит і пропозиція врівноважені, але пропозиція поступово збільшується.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,45/27,80 грн/євро, до російського рубля - 0,3550/0,4050 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:00 становив 23,30 грн/дол., до цього часу було укладено 1 угоду, обсяг торгів склав 0,04 млн дол.
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