Рада попередньо схвалила законопроект про розрахунки в іноземній валюті

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 238 народних депутатів при необхідних 226.

Законопроектом передбачені скорочення граничного терміну зарахування експортної виручки за поставлений товар до 90 з 180 календарних днів і передача функції дозвільного органу з продовження цих термінів від Міністерства економічного розвитку і торгівлі Національному банку України.

Також у законопроекті пропонується скоротити терміни повернення передоплати з імпорту з 180 до 90 календарних днів і передати функцію продовження цих термінів від Мінекономрозвитку Нацбанку. Зокрема, за імпортними операціями резидентів, що здійснюються на умовах відстрочення постачання і якщо таке відстрочення перевищує 90 календарних днів (раніше - 180) з моменту проведення авансового платежу, законопроектом пропонується також оформляти індивідуальну ліцензію Нацбанку замість потрібного раніше висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері економічного розвитку.

При цьому, як відзначив перед голосуванням за цей законопроект лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко, Національний банк України відповідно до своїх повноважень має право встановлювати обмеження термінів зарахування виручки за експортно-імпортними операціями, тому немає необхідності прописувати в законі цю норму ще раз.

Крім того, за його словами, Міністерство фінансів погодилося з тим, що закон є «екстраординарним», і за пропозицією партії «Самопоміч» внесе правку, що закон у разі його ухвалення діятиме до кінця цього року.

«З такими умовами наша фракція підтримує цей законопроект. І я прошу всіх депутатів коаліції підтримати таку позицію», - сказав Луценко.

Як відзначив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, під час підготовки до другого читання запропоновані положення будуть враховані.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 3 березня, Верховна Рада відхилила урядовий проект закону про внесення змін до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті» (№2265). Законопроект не набрав достатньої кількості голосів під час голосування, а крім того парламентарії не погодилися повернути документ на доопрацювання.