Яценюк: Україна виконала всі умови МВФ і чекає грошей

Україна виконала всі попередні умови для старту нової чотирирічної програми з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом й очікує 11 березня позитивного рішення Ради директорів Фонду про виділення коштів і переказу першого траншу кредиту, повідомив у середу під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Учора я розмовляв з міністром фінансів США. Ми очікуємо позитивного рішення наших партнерів щодо фінансової допомоги й виділення першого траншу для стабілізації економіки з боку МВФ, - сказав Яценюк. - Усі попередні заходи, які треба було виконати за нашою програмою співпраці, виконано урядом. Ми очікуємо, що Рада директорів МВФ проведе свої збори 11 березня, і після позитивного рішення в найкоротші терміни ми зможемо одержати додатковий фінансовий ресурс, який стабілізує національну грошову одиницю й систему держфінансів».

Як повідомляв УНІАН, умовами позитивного рішення ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - щодо нової програми співпраці з нашою країною було своєчасне прийняття Верховною Радою пакету законопроектів, підготовленого урядом і спрямованого на зміну параметрів держбюджету, вирішення соціальних дисбалансів та оздоровлення енергетичного сектору, зокрема НАК «Нафтогаз України».

2 березня Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

Також депутати після чотирьох спроб прийняли проект закону про обмеження виплат пенсій працюючим пенсіонерам на 15%. Проектом закону передбачається поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок і збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію і поетапне підвищення на 5 років страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років.

3 березня НКРЕКП підвищила в середньому на 280% тарифи на газ для населення.

Згідно з меморандумом з МВФ Україна до квітня 2017 підвищить ціни на природний газ для населення до вартості імпортного «блакитного палива».

У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма замінить діючу дворічну програму stand-by з об'ємом фінансування 17 млрд дол.