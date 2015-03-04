Нацбанк повністю заборонив виводити за кордон валюту для виплати дивідендів

Національний банк України продовжив на три місяці, до 3 червня 2015 року включно, заборону на дострокове погашення резидентами валютних кредитів і позик.

Про це йдеться в постанові НБУ від 3 березня №160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України», яке опубліковане на сайті регулятора і діє з 4 березня до 3 червня 2015 року включно.

Згідно з повідомленням, вимога стосується випадків дострокового виконання резидентом-позичальником зобов'язань як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами.

Постановою також передбачається повна заборона на виведення дивідендів з країни.

«Заборонити придбання, переказ іноземної валюти з метою проведення таких операцій... з повернення за кордон іноземному інвесторові дивідендів», - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення з 4 березня продовжити дію норми з обов'язкового продажу 75% валютної виручки для експортерів, а також підвищити облікову ставку 30% річних.

Введені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилась до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 3 березня, становить 24,8207 грн/дол.