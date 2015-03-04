Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні вже до 23,77 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 4 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2377.1263 (з 3 березня - 2482.0658);

100 євро - 2654.7747 (з 3 березня - 2786.6153);

10 російських рублів - 3.8116 (з 3 березня - 3.9889).

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Як повідомляв УНІАН, за словами глави Національного банку Валерії Гонтарєвої, фундаментальний рівень валютного курсу за програмою з Міжнародним валютним фондом становить від 20 до 22 грн/дол.

Глава НБУ зазначила, що на сьогодні є всі підстави прогнозувати швидке повернення валютного курсу до фундаментального рівня.