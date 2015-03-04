Долар на міжбанку за день подешевшав ще на гривню
18:10, 04 березня 2015Фінанси
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Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанківському ринку.
Долар знову знизився на міжбанку / Фото УНІАН
У середу, 4 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 21,90/24,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
Котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,33/26,67 грн/євро, по відношенню до російського рубля – 0,3530/0,3870 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на після 17:00 становив 23,7184 грн/дол., на цю годину було укладено 161 угоду, обсяг торгів становив 155,75 млн дол.
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