Запропоновані Вінником зміни до Митного кодексу створюють преференції для конкретного бізнесу - депутат

Законодавча ініціатива народного депутата фракції "Блок Петра Порошенко" Івана Вінника про внесення змін до ст. 287 Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання контрактів та договорів державного оборонного замовлення, є корупцією чистої води. Таку оцінку ініціативи дав нардеп Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко, передає РБК Україна.

За його словами, прикриваючись благими намірами, деякі нардепи з коаліції збираються завозити товари, які не стосуються ВПК. "На стадії розгляду законопроекту у фракції детально вивчались ці абсурдні ініціативи. Чого тільки варті автомобілі або їх кузовні комплектуючі. Автору треба відкрито сказати, що це дозволить без мита ввозити "Мерседеси" для себе. Ми вимагали, щоб до другого читання всі норми були вилучені. Але законопроект залишився без змін. Ми не бачимо чіткого переліку, митних кодів, не передбачені реальні обмежувальні заходи для запобігання зловживань", - підкреслив нардеп.

У свою чергу, заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив наступне: "У ході обговорення законопроекту в сесійній залі я відкрито закликав не голосувати "за". Адже не було чіткого переліку кодів товарів, а Кабміну залишили право "на свій розсуд" уточнювати цей список".

За словами Соболєва, це створює можливості для колосальних зловживань і корупції, так як закон створює преференції для конкретного бізнесу окремих осіб. "Ми не будемо голосувати за закон у такому вигляді, коли окремі суб'єкти підприємницької діяльності, а їх "вуха" тут присутні, просто хочуть нажитися на війні", - резюмував нардеп.