Українські банки за день отримали понад 2 мільйони гривень рефінансування

Національний банк України 3 березня надав банкам рефінансування на 2,114 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 10,215 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування 11 банкам на 2,114 млрд грн під 23% річних на 1 день.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на 10,215 млрд грн 19 банкам на один день під 14% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 7,713 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 22,1%, зокрема за кредитами овернайт - 20,5% річних.

Читайте такожСлідом за обліковою підвищили ставки рефінансування банків та мобілізації ресурсів

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Нацбанк надав банкам рефінансування на 357,2 млн грн, продав депозитні сертифікати на 10,399 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 12,192 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 22%, зокрема за кредитами овернайт - 20% річних.