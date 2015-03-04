Україна розраховує отримати в квітні $800 млн від Світового банку

Україна розраховує вже у квітні одержати близько 800 млн дол. від Світового банку як основного кредитора проектів розвитку приватного сектору в рамках кредитної програми DPL2, яка передбачає фінансування програм розвитку, повідомив на брифінгу міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Проте для цього, за словами міністра, необхідно ухвалити пакет з 10 законопроектів, включаючи законопроект про захист прав інвесторів, про державне інвестування і формування сприятливого інвестиційного клімату.

«У першому читанні пройшов закон із захисту прав інвесторів. Ми сподіваємось, що він завтра (5 березня – УНІАН) пройде друге читання. Це один з 10 першочергових законопроектів, які треба ухвалити, щоб одержати додаткові 800 млн дол. за програмою DPL2 від Світового банку, - сказав Абромавичус. – В цей же пакет входить і законопроект про державні інвестиції, що передбачає оцінку ефективності кожної державної інвестиції. Якщо ми до 30 березня ухвалимо всі законопроекти, то кошти нам будуть виділені вже в квітні».

Міністр наголосив, що Україна повинна виконати поставлені завдання і боротися за кожний фінансовий ресурс, аби мати можливість стабілізувати систему держфінансів й економіку в цілому.

Читайте такожУкраїна і Світовий банк підписали угоду на $378 млн для електроенергетики

Як повідомляв УНІАН, також у березні-квітні Україна очікує отримання першого траншу від ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою співпраці.

У середині лютого президент Світового банку Джім Ен Кім повідомив, що Світовий банк надасть нашій країні в 2015 році пакет фінансової допомоги загальним обсягом 2 млрд дол. Кошти, як очікується, буде спрямовано на реалізацію соціальних проектів, проектів реформування енергетичного і банківського секторів, боротьби з корупцією і поліпшення ділового клімату.

З моменту приєднання України до Групи Світового банку – в 1992 році, в нашій країні по лінії Світового банку було реалізовано 45 інвестиційних проектів на загальну суму 9 млрд дол.