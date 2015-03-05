Поправки до російського бюджету передбачають нафту по $50 і 61 рубль за долар

Уряд Росії проведе в четвер чергове засідання, однією з основних тем якого стануть поправки до федерального бюджету на 2015 і плановий період 2016-2017 років, повідомляє ТАСС.

У середу Путін заявив, що нова версія федерального бюджету зверстана виходячи з ціни нафти у 50 доларів за барель і курсу долара на рівні 61 рубля. Він також зазначив, що поправки до закону про бюджет повинні передбачати ймовірність того, що позикові кошти з-за кордону будуть недоступні.

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Голова Мінфіну Антон Сілуанов повідомив, що поправки до бюджету будуть готові до внесення у Держдуму протягом тижня. Згідно з поправками, доходи федерального бюджету знижуються на 2,6 трлн рублів, а витрати - на 300 млрд руб. Дефіцит заплановано у розмірі 2,8 трлн рублів.