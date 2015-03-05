НБУ за чотири дні викупив більше половини наявних на міжбанку доларів

Національний банк України після упровадження обмежень для імпортерів, що діють з 24 лютого, став найбільшим покупцем валюти на міжбанківському валютному ринку, викупивши за 4 останні дні більше половини обсягів продажу ринку.

За інформацією на сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook, упродовж чотирьох днів НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 275,32 млн дол. США, що становить 50,92% від обсягу продажу валюти за цей період за статистикою на сайті регулятора.

Зокрема, 4 березня НБУ купив 117,8 млн дол. у 48 банків за офіційним курсом 23,77 грн/дол., або 75,63% від обсягу продажу, 3 березня – 71,7 млн дол. у 38 банків за курсом 24,82 грн/дол., або 53,08%, 2 березня – 23,47 млн дол. у 20 банків за курсом 26,86 грн/дол., або 23,79%, 27 лютого – 62,35 млн дол. у 23 банків за курсом 27,50 грн/дол., або 41,23%.

Раніше Нацбанк повідомляв, що 24 лютого купив на ринку 80 млн дол., які продав на міжбанківському ринку наступного дня.

На думку низки учасників ринку, такі обмеження можуть негативно вплинути на ділову активність і динаміку ВВП. Крім того, зниження обсягу торгів на міжбанківському ринку і накопичення дисбалансів після цих заходів створюють передумови для різкої девальвації в майбутньому.

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Як повідомляв УНІАН, з 24 лютого регулятор упровадив низку додаткових обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Ці обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 4 березня, становить 23,77 грн/дол.