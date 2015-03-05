В АП очікують повернення економіки до рівня 2014 року в 2018

Про це в коментарі часопису Новое Время розповів заступник голови АП з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ Дмитро Шимків.

Сьогодні ж доходи українців через останній обвал гривні у валютному еквіваленті знизилися до рівня лютого 2005 року, пише видання.

“Три роки потрібно на стабілізацію. Перший рік - зупинити падіння. Далі організувати підйом, стимулювати економіку", - говорить Шимків.

Згідно з цим планом з відновлення України, до 2020 року країна зробить ривок, досягнувши рівня ВВП на душу населення, порівнюваного з сьогоднішнім рівнем Болгарії, подвоївши нинішній. Мета наступних за цим п'яти років - "наздогнати і перегнати" Польщу.

Читайте такожМВФ прогнозує падіння економіки України у цьому році на 5,5%Однак експерти запевняють, що цей план занадто амбітний, оскільки міжнародна практика і досвід країн-реформаторів каже, що вибратися за десять років з "ями", в якій опинилася Україна, неможливо, а ще й наблизитися при цьому до рівня Польщі допоможе лише диво.

“Це буде диво. Не економічне, а політекономічне", - запевняє Тимофій Милованов, професор Пітсбургського університету, член редакційної колегії громадської організації VoxUkraine.

Повну версію статті "Вибратися з ями" читайте в №8 журналу Новое Время за 6 березня 2015 року.