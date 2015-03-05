ЗМІ: Укрнафта заплатить дивіденди, коли Нафтогаз виплатить борги перед компанією

Про це "Обозревателю" повідомляють власні джерела.

Губернатор заявив, що готовий розповісти про всі нюанси підготовки проведення приватизації "Укррудпрому" і назвав це своєрідною "явкою з повинною".

За його заявою, сьогодні державні активи, реалізовані у відповідності з антиконституційним, на його думку, законом про особливості приватизації "Укррудпрому", були реалізовані за ціною, яка на порядок менша за їхню реальну вартість.

"Готувався спеціальний закон під Пінчука, проте в кінцевому підсумку головним вигодонабувачем стали компанії Ахметова. Як кажуть, у футбол грають всі, але виграє Німеччина, так і у нас в приватизації "брали участь" всі, але вигравав Ахметов", - заявив Коломойський, додавши, що сам він був бенефіціаром цієї приватизації, але змушений був брати участь в ній на запропонованих умовах.

Також Коломойський заявив, що за право керувати "Укрнафтою" він щомісяця платив по 5 млн доларів на рахунки, які в лондонському суді були ідентифіковані як пов'язані з Кучмою і Пінчуком.

На питання, коли ж "Укрнафта" заплатить дивіденди, відповів, що "мабуть ніколи", оскільки "Нафтогаз" винен "Укрнафті" близько 100 млрд гривень. Заборгованість виникла внаслідок нарахування "Нафтогазу" газу "Укрнафтою", але оформленого як від невстановленого постачальника.

Щоправда додав, що якщо "Нафтогаз" погасить хоча б десяту частину свого боргу, то компанія готова виплатити дивіденди і державі і всім іншим акціонерам.

На запитання члена комісії, що він вважає за доцільне: доплату за приватизацію за заниженою ціною або ж повернення в держвласність, він сказав, що вважає за доцільне повернення держактивів з компенсацією сплаченої суми. Пояснивши, що мова йде про активи, які за визначенням не можуть бути збитковими.